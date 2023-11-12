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سيتي يتعادل مع تشيلسي وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - وام

واصل مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل 4-4 مع مضيفه تشيلسي الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ12 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز على برينتفورد 3-0.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة، لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وأرسنال.

وسجل النرويجي إيرلنج هالاند هدفين لمانشستر سيتي في المباراة ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً، في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق 3 أهداف أمام محمد صلاح، الذي سجل ثنائية لليفربول أيضا في شباك برينتفورد خلال مباراتهما اليوم.

وفي مباريات أخرى الأحد، بنفس الجولة، فاز أستون فيلا على فولهام 3-1 وويستهام على نوتنجهام فوريست 3-2، وتعادل برايتون مع شيفيلد يونايتد 1-1.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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