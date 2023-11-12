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برشلونة يهزم ألافيس بثنائية ليفاندوفسكي

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة حامل اللقب وقاده لفوز صعب على ضيفه ألافيس 2-1 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من لكرة القدم.

وفك ليفاندوفسكي بهدفيه في الدقيقتين 53 و77- رداً على هدف التقدم من الضيوف عبر مهاجمه الشاب سامو أومورديون (19 عاماً) بعد 18 ثانية فقط من صفارة البداية- صيامه عن التهديف الذي استمر منذ 23 سبتمبر عندما سجل أيضاً هدفين في الفوز على سلتا فيغو 3-2 في المرحلة السادسة.

ورفع برشلونة الذي كان مطالباً بالفوز محلياً للبقاء بمنأى عن مطارده أتلتيكو مدريد الرابع، رصيده إلى 30 نقطة، متأخراً بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر مفاجأة هذا الموسم والفائز على رايو فايكانو 2-1، ونقطتين عن غريمه اللدود الثاني الفائز على فالنسيا 5-1.

كما عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد خسارة في أمام شاختار دانييتسك 0-1 في الجولة الرابعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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