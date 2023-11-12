شكرا لقرائتكم خبر عن «بن دري» يتوج ببطولة «بيريدون» للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق بن دري بكأس بطولة «بيريدون» للبولو، التي مثلت باكورة موسم نادي دبي للبولو والفروسية، وذلك عقب فوزه على فريق بنجاش في المباراة النهائية بنتيجة 6-5.

وشهدت البطولة مشاركة 4 فرق، ضمت العديد من نجوم اللعبة المحلين والأجانب، ونظمها نادي دبي للبولو والفروسية بشراكته الحصرية مع «بيريدون القابضة».

وسبق المباراة الختامية مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع جمعت بين فريقي «بهنسالي» مع فريق «دي أند دي» للبولو، وحسمها فريق بهنسالي بنتيجة 5-4 ليحرز فريق بهنسالي المركز الثالث.

كما أقيمت مباراة بين أعضاء الناديين من اللاعبين الواعدين الأشبال وانتهت بفوز فريق تشيرون على فريق ستيلفيو بنتيجة 3-1.