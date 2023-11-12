شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يشيد بصلاح بعد وصوله إلى 200 هدف: استثنائي ومجنون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى محمد صلاح نجم ليفربول، إشادة كبيرة من مدربه يورجن كلوب بعد أن حقق إنجازاً جديداً في الفوز 3-صفر على برنتفورد الأحد، ليرتقي الفريق للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب المصري البالغ من العمر 31 عاماً خلال شوطي المباراة ليصل إلى 200 هدف على صعيد كرة القدم الإنجليزية، 198 مع ليفربول إضافة لهدفين مع تشيلسي، وأصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في أول ست مباريات لفريق ليفربول على أرضه في أنفيلد رود خلال الموسم.

وقال كلوب متعجباً من صلاح الذي ورد أن ليفربول تلقى عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (183.33 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الأخيرة «مجنون».

وأضاف كلوب:الهدف رقم 200 في إنجلترا، أليس كذلك؟ إنه استثنائي، لعب مباراة رائعة اليوم، لاعبان كانا يراقبانه دوماً، ومع ذلك كان يحتفظ بالكرة.

،حظينا بالكثير من اللحظات الجيدة في الشوط الأول، (الهدوء) الذي احاط بطريقة تسجيل الهدف الأول أمر جنوني.

وتابع:لا يوجد شك بشأنه في هذا الأمر، يمكنك أن ترى ذلك من خلال قائمة مسجلي الأهداف، إنه لاعب مميز.

ولم يخسر ليفربول حتى الآن على ملعب أنفيلد هذا الموسم في جميع المسابقات، وفاز في مباراته السادسة على التوالي في الدوري على أرضه.