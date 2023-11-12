الامارات | محمد صلاح وليفربول.. قصة رائعة في تحطيم الأرقام القياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق ليفربول في الفوز على برينتفورد بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في المباراة التي شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح كعادته هذا الموسم، بعدما أحرز هدفين خلال المباراة، ليصعد ليفربول إلي النقطة 27 في ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي برينتفورد بالمركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وواصل نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، تألقه بعدما وصل إلى هدفه رقم 200 في كرة القدم الإنجليزية، بعدما سجل هدفين ضد برينتفورد، حيث نجح صلاح في تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، قبل أن يحرز الثاني في الدقيقة 62.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن محمد صلاح وصل إلى هدفه رقم 200 مع الأندية الإنجليزية، بواقع 198 هدفًا مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي.

ويُعد محمد صلاح صاحب أكبر عدد من الأهداف والصناعات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بواقع 14 هدفًا، حيث سجل 10 وصنع 4، كما أن محمد صلاح سجل في 14 من آخر 15 مباراة في الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد"، برصيد 17 هدفًا، بما في ذلك جميع أهدافه الستة على ملعبه هذا الموسم.

وأصبح صلاح ضمن ثلاثة لاعبين فقط ساهموا بأهداف في 15 مباراة متتالية على أرضهم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد آلان شير، 18 هدف، وتييري هنري 17 هدف ثم محمد صلاح 16 هدفا