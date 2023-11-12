8 أهداف بمواجهة "مجنونة" بين تشلسي السيتي وصلاح يقود ليفربول لفوز كبير

المنامة - ياسر ابراهيم - تقدم مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، بعد تعادله المثير 4-4 مع تشلسي، حيث سجل إرلينغ هالاند هدفين بينما استطاع كول بالمر، لاعب مان سيتي السابق، إدراك التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وسجل سيتي الهدف الأول عندما شد المدافع الإسباني مارك كوكوريا قميص هالاند ليتم اللجوء لحكم الفيديو المساعد الذي احتسب ركلة جزاء، نفذها اللاعب النرويجي بهدوء في الدقيقة 24.

وبعد خمس دقائق، سجل المدافع البرازيلي تياغو سيلفا (39 عاما) لتشلسي بضربة رأس في الشباك.

وسجل رحيم سترلينغ مهاجم سيتي السابق هدفا بعد تعثر يوسكو جفارديول في الدفاع ليسمح لرييس جيمس بإرسال تمريرة عرضية سجل منها سترلينغ في الدقيقة 37.

لكن تقدم تشيلسي استمر أقل من 10 دقائق قبل أن يرتقي المدافع مانويل أكانجي عاليا ليسجل هدف التعادل لسيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأحرز هالاند هدفه الثاني بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني. لكن في الدقيقة 67 من الشوط الثاني المثير، أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق نيكولاس جاكسون.

وبدا أن هدف رودري في الدقيقة 86 هو الذي سيمنح الفوز لحامل اللقب، لكن تم احتساب ركلة جزاء لتشلسي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سددها بالمر بنجاح في الشباك ليختتم السيناريو المجنون بالتعادل 4-4.

صلاح يقود ليفربول لفوز كبير



وفي مباراة أخرى، حقق ليفربول فوزاً كبيراً على ضيفه برينتفورد 3-صفر اليوم الأحد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل المصري محمد صلاح (39 و62) والبرتغالي ديوغو جوتا (74) أهداف ليفربول.



ويحتل ليفربول مركز الوصافة بـ27 نقطة.



وفي باقي المواجهات، انتصر أستون فيلا على فولهام 3-1 ووست هام على نوتينغهام فورست 3-2 فيما انتهت مباراة برايتون وشيفيلد يوناتيد بالتعادل الإيجابي 1-1.

(وكالات)