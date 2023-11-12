تشكيل لاتسيو الرسمي أمام روما في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق لاتسيو، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة روما على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ12 في الدوري الإيطالي .

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تشكيل لاتسيو الرسمي لمباراة روما

في حراسة المرمى: بروفيديل.

في خط الدفاع: لازاري – باتريش – روماجنولي – ماروشيتش.

في خط الوسط: جندوزي – كاتالدي – ألبيرتو.

في خط الهجوم: أندرسون – إمبولي – بيدرو.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء: لوكا بيليجريني – فيسينو – كامادا – كاسالي – إساكسين – هيساج – كاسايلانوس – سيبي – باشيتش – جيلا – مانداس – روفيلا – فيرنانديز

تشكيل روما الرسمي لمباراة لاتسيو في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمي : باتريسيو

في خط الدفاع : كارسدورب_ كريستانتي _نديكا _ يورينتي.

في خط الوسط :باريديس ديبالا_ مانشيني _ سبينازولا.

في خط الهجوم : لوكاكو _ بوفي .