تشكيل لاتسيو الرسمي أمام روما في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق لاتسيو، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة روما على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ12 في الدوري الإيطالي .
اقرأ أيضًا..
تشكيل لاتسيو الرسمي لمباراة روما
في حراسة المرمى: بروفيديل.
في خط الدفاع: لازاري – باتريش – روماجنولي – ماروشيتش.
في خط الوسط: جندوزي – كاتالدي – ألبيرتو.
في خط الهجوم: أندرسون – إمبولي – بيدرو.
فيما يجلس على مقاعد البدلاء: لوكا بيليجريني – فيسينو – كامادا – كاسالي – إساكسين – هيساج – كاسايلانوس – سيبي – باشيتش – جيلا – مانداس – روفيلا – فيرنانديز
تشكيل روما الرسمي لمباراة لاتسيو في الدوري الإيطالي
في حراسة المرمي : باتريسيو
في خط الدفاع : كارسدورب_ كريستانتي _نديكا _ يورينتي.
في خط الوسط :باريديس ديبالا_ مانشيني _ سبينازولا.
في خط الهجوم : لوكاكو _ بوفي .