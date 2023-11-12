جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي هالاند وصلاح

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدفين في شباك نادي تشيلسي مساء اليوم الأحد، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2023 – 2024، بعد مرور 12 جولة من البريميرليج.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح هدفين اليوم في شباك فريق برينتفورد اليوم ليصل إلى 9 أهداف ويتساوى في الرصيد مع النجم النرويجي، لكن نجح هالاند في تسجيل هدفين أيضًا ضد تشيلسي ليعود الفارق كما كان بهدفين.

كان سون يمتلك 8 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين متفوقًا على محمد صلاح الثالث في الترتيب، لكن صلاح، وأصبح ترتيب الهدافين كالتالي:-

إيرلينج هالاند "مانشستر سيتي" 11 هدف.

محمد صلاح "ليفربول" 9 اهداف.

سون هيونج مين "توتنهام هوتسبير" 8 أهداف.

جارود بوين "وست هام يونايتد" 7 أهداف.

كالوم ويلسون "نيوكاسل يونايتد" 7 أهداف.

من المقرر ان تنطلق منافسات الجولة 13 من البريميرليج يوم السبت الموافق 25 بعد إنقضاء فترة التوقف الدولي، في جولة ستكون على مدار 3 أيام.