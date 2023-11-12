اخبار الرياضه

باير ليفركوزون يواصل إنطلاقته المميزة ويتصدر جدول الدوري الألماني

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل باير ليفركوزن  إنطلاقته المميزة في مسابقة الدوري الألماني بعد تحقيقه الانتصار برباعية نظيفة على يونيون برلين في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري، على ملعب "باري أرينا".

أحرز رباعية باير ليفركوزن،  اليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 23 قبل أن يضيف أوديلون كوسونو ثاني الأهداف في الدقيقة 57، بعدها أضاف جلاو تاو في الدقيقة 73، قبل أن يضيف ناثان تيلا بـ (83).

أرتفع رصيد ليفركوزن إلى 31 في صدارته مسابقة الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الذي تراجع للمركز الثاني.

فيما تلقى فريق يونيون برلين الخسارة للمرة التاسعة على التوالي ويملك في رصيده ست نقاط في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الألماني.
 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا