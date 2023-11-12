محمد صلاح "فتاك" شباك الخصوم على ملعب أنفيلد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفرعون المصري رقمًا قياسيًا في مباراة ليفربول و برينتفورد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كتب حساب أوبتا للاحصائيات مساء اليوم الأحد احصائية على محمد صلاح بعد لقاء برينتفورد في تغريدة جاءت كالتالي :" ساهم محمد صلاح بشكل مباشر في 118 هدفًا في 117 مباراة مع ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز (86 هدفًا، 32 تمريرة حاسمة).

وسجل محمد صلاح هدفين في لقاء برينتفورد من 3 أهداف في الجولة الـ12 في الدوري الإنجليزي .

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 200 له في كرة القدم الإنجليزية بعد تسجيله هدفين في شباك برينتفورد بواقع 198 هدفا مع ليفربول وهدفين مع فريقه الأسبق تشيلسي.

ويعتبر محمد صلاح صاحب أكبر عدد من الأهداف وصناعتها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بـ 14 هدفا بعد سجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويلتقي ليفربول لمواجهة مباراة هامة مانشستر سيتي بعد فترة التوقف الدولي على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الـ13 في الدوري الإنجليزي .