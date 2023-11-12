روما يسقط في فخ التعادل أمام لاتسيو في ديربي العاصمة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة روما و لاتسيو بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ12 في الدوري الإيطالي .
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أطلق حكم مباراة روما ولاتسيو صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقان .
نفذ روما العديد من الهجمات الخطرة على فريق لاتسيو ، ولكن نجح فريق لاتسيو من حماية عرينة من أي لدغات الدبابة البليجيكة "لوكاكو ".
تشكيل لاتسيو الرسمي لمباراة روما
في حراسة المرمى: بروفيديل.
في خط الدفاع: لازاري – باتريش – روماجنولي – ماروشيتش.
في خط الوسط: جندوزي – كاتالدي – ألبيرتو.
في خط الهجوم: أندرسون – إمبولي – بيدرو.
فيما يجلس على مقاعد البدلاء: لوكا بيليجريني – فيسينو – كامادا – كاسالي – إساكسين – هيساج – كاسايلانوس – سيبي – باشيتش – جيلا – مانداس – روفيلا – فيرنانديز
تشكيل روما الرسمي لمباراة لاتسيو في الدوري الإيطالي
في حراسة المرمي : باتريسيو
في خط الدفاع : كارسدورب_ كريستانتي _نديكا _ يورينتي.
في خط الوسط :باريديس ديبالا_ مانشيني _ سبينازولا.
في خط الهجوم : لوكاكو _ بوفي .
ليطلق حكم مباراة روما ولاتسيو صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقان في ديربي العاصمة .
بهذه النتيجة ، رفع فريق روما رصيده عند النقطة 18 ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ،بينما رفع لاتسيو رصيده عندة النقطة 17 محتلا المركز العاشر.