كلوب  يشيد بـ صلاح بعد ثلاثية ليفربول أمام برينتفورد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المصرى محمد صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 200 بالدورى الإنجليزى البريميرليج .

وذلك بواقع 198 هدفًا مع نادى ليفربول و هدفين مع نادى تشيلسي، بعد أن سجل هدفين في مباراة الفوز على برينتفورد بهدفين نظيفين

وأشاد المدير الفني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، بالنجم المصرى محمد صلاح في تصريحات صحفية : صلاح سجل الهدف 200 في إنجلترا، إنه لاعب استثنائي، و قدم مباراة رائعة ضد برينتفورد .

وأضاف كلوب : كان هناك دائمًا لاعبان حول صلاح لكنه استمر في الاحتفاظ بالكرة، انظر إلى هدوئه في الهدف الأول، أمر جنوني، إنه لاعب مميز، دومًا ما سترى اسمه في ورقة مسجلي الأهداف.

نجح ليفربول في تحقيق الفوز على فريق برينتفورد بثلاثية نظيفة، كان بطلها الدولي المصري محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

وسجل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدفين في الدقيقتين 39 و62، بينما سجل دويجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

كانت أحداث الشوط الأول بين فريقى ليفربول برينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، قد انتهت بتقدم الريدز بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح.