ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة مانشستر سيتي بالتعادل مع نظيره تشيلسي بأربعة أهداف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة 12 من عمر مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2023 – 2024.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالبريميرليج

في لقاء مثير شهد 8 أهداف تصارع فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي على خطف الثلاثة نقاط بالمواجهة الختامية في الجولة 12 من البريميرليج قبل فترة التوقف الدولي.

شهدت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي 32 محاولة للتهديف منها 19 كرة ما بين القائمين والعارضة، تم تسجيل 8 كرات فقط منها.

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الثاني، بينما حصل تشيلسي على نقطة ليكون في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي 4-4 في الدوري الإنجليزي