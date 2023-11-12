روي فيتوريا يرفض مواجهة تونس وزامبيا ودياً

ياسر رشاد - القاهرة - رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مواجهة منتخبي تونس وزامبيا ودياً خلال الفترة المقبلة.

وتلقى إتحاد الكرة عروضاً من شركات تسويق بتنظيم مباراتين وديتين أمام تونس وزامبيا إستعداداً لخوض منافسات كأس الامم الأفريقية

ورفض فيتوريا فكرة تكرار المواجهات الودية التي يخوضها منتخب مصر وذلك بعدما لعب أمام تونس وزامبيا في وقت سابق.

وخسر منتخب مصر ودياً مام تونس قبل أن يفوز على المنتخب الزامبي بهدف دون رد على هامش معسكره الأخير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون

حراسة المرمي: محمد الشناوي - محمد صبحي -أحمد الشناوي .

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات.