شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الرياضى للجامعات يعلن مواعيد بطولات الألعاب الفردية للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مواعيد عدد من بطولات الألعاب الفردية بالدورة الرياضية الـ51 للجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023/ 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وحدد الاتحاد يوم 20 نوفمبر الجاري لإقامة قرعة بطولة التنس الأرضي في مقر الاتحاد، على أن تنطلق البطولة يوم 21 من نفس الشهر وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتستضيفها جامعة القاهرة، كما تقام قرعة بطولة تنس الطاولة يوم 30 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد أيضا، على أن تقام البطولة يوم 3 ديسمبر لمدة 3 أيام في جامعة الإسكندرية.

وتقام بطولة الزعانف يومي 19 و20 نوفمبر الجاري في جامعة القاهرة، بينما تقام بطولة السباحة في جامعة القاهرة لمدة 3 أيام بداية من يوم 28 نوفمبر الجاري، في حين تقام بطولة الألعاب الإلكترونية يومي 26 و27 نوفمبر الجاري بجامعة حلوان.

وكشف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات عن إقامة بطولة كرة السرعة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري بفرع الأكاديمية العربية بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، وبطولة السلاح أيام 3 و4 و5 ديسمبر المقبل في نادي السلاح بالإسكندرية.