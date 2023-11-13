شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها سفر المنتخب الوطنى إلى ليبيريا يوم 17 نوفمبر لمواجهة سيراليون فى تصفيات المونديال، دراسة مسئولى الزمالك العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين من أجل التعاقد مع احدهم لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، كما يحدد الأهلى برنامجا تأهيليا لعمرو السولية لاعب وسط الفريق قبل عودته لصفوف الفريق بشكل رسمى.

منتخب مصر يطير إلى ليبيريا 17 نوفمبر لمواجهة سيراليون فى تصفيات المونديال

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على السفر إلى ليبيريا يوم الجمعة المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

تعرف على حالة على معلول وموقفه من مباراة الأهلى وميدياما الغانى

غاب التونسي علي معلول لاعب الأهلي عن مباراتي فريقه الأخيرتين ضد سيراميكا والجونة، بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور أحمد جاب الله للتعافي من الإصابة.

إدارة الزمالك تدرس العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب قبل اختيار الأنسب

تدرس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب فى الوقت الحالى، من أجل الوقوف على المدرب الأنسب لقيادة الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة، خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

الأهلي يحدد برنامجًا بدنيًا لـ عمرو السولية خلال فترة التوقف

يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لبرنامج بدني خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، من أجل تجهيزه بدنيًا للمشاركة في مباريات فريقه عقب انتهاء فترة توقف الدوري الحالية لظروف الأجندة الدولية في شهر نوفمبر الجاري .

اتحاد الكرة يفتتح الدورة التدريبية D35 وD36 بأسيوط

افتتح الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، الدورة التدريبية D35 و D36 بمحافظة أسيوط، بحضور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري، وصلاح إسماعيل المدير التنفيذي للفرع وعدنان محمود عضو الفرع بحضور نخبة من المحاضرين وتم تعيين الدكتور أحمد حسين محاضرا رئيسيا للدورة.

منتخب الشباب يخوض مرانه الأول فى تونس.. ويرتدي الزي التقليدي أمام ليبيا

خاض منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، مرانه الأول على ملعب الكرم بتونس، في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم استعدادا لمواجهة ليبيا الأربعاء المقبل في الجولة الأولى ببطولة شمال أفريقيا الودية التي تقام فى الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.

علاء عبد العال: أنا مكتشف النجوم.. وهذا اللاعب مستقبل الكرة المصرية

أكد علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أنه دائمًا يسعى بقوة لتصعيد لاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة، ودائمًا ما يقوم بتدريب لاعبين لأول مرة فى الدوري ثم يكونوا من أفضل لاعبى الكرة المصرية.

جلسات نفسية للاعبى بيراميدز استعدادًا لمازيمبى بعد الخسارة من الزمالك

يعقد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول ينادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، جلسات خاصة مع لاعبى الفريق، لاستعادة معنوياتهم استعدادًا لمواجهة مازيمبى الكونغولي بالجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة 24 نوفمبر، الساعة 6 مساءً باستاد الدفاع الجوي.

المصرى يرفض عرضا لرحيل إلياس الجلاصى فى الميركاتو الشتوى.. اعرف التفاصيل

رفض مسؤولو النادي المصري عرضاً من نادي السويحلي الليبي لضم إلياس الجلاصي، خلال الميركاتو الشتوي المرتقب، حيث يعتبر اللاعب التونسي أحد العناصر الأساسية بالفريق.

التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة وادى دجلة وبتروجت فى دورى المحترفين.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة مباراة وادى دجلة وبتروجت، فى اللقاء الذى جمعهما منذ قليل باستاد السلام الدولى، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري المحترفين.

كواليس جلسة معتمد جمال مع سامسون أكينولا بعد التهديف فى شباك بيراميدز

عقد معتمد جمال، المدرب العام للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، وأحمد مجدي المدرب المساعد، جلسة خاصة مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق، وقدم معتمد جمال التهنئة لسامسون على الأداء الذي قدمه في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، مؤكدا له على ثقته الكاملة فى قدراته.