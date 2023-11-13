شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 12 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الزمالك اليوم الأحد 12 / 11 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة البيضاء.

تدرس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب فى الوقت الحالى، من أجل الوقوف على المدرب الأنسب لقيادة الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة، خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو. وتتواجد على طاولة مجلس إدارة نادى الزمالك العديد من السير الذاتية، أبرزهم مدرب ألمانى وأخر سويسرى وهولندى، حيث تتم دراسة السير الذاتية والتفاوض مع المدربين حتى يتم التوصل لاتفاق مع أحدهم.

عقد معتمد جمال، المدرب العام للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، وأحمد مجدي المدرب المساعد، جلسة خاصة مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق، وقدم معتمد جمال التهنئة لسامسون على الأداء الذي قدمه في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، مؤكدا له على ثقته الكاملة فى قدراته. وطلب معتمد جمال من اللاعب ضرورة التركيز في التدريبات والعمل بكل قوة ليحصل على مزيد من الفرص للمشاركة في المباريات المقبلة، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدراته. برامج تأهيل لـ شيكابالا وعبد الشافى وأوباما فى الزمالك وفحوصات للجزيرى خاض يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً على هامش مران اليوم استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الكونفدرالية. ولم يشارك "أوباما" فى التدريبات الجماعية بسبب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية، وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة وضع برنامج تأهيلي له. وأدى اللاعب فقرة تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية، قبل خوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم.

شارك أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقبل فى بطولة كأس الكونفدرالية. وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أكد أن "زيزو" اشتكى من إجهاد عضلي بعد مشاركته فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر. عمر جابر يخوض تدريبات تأهيلية والزمالك يستأنف استعداداته لمواجهة أبو سليم أدى عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى كأس الكونفدرالية. وخاض عمر جابر تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الضامة، وأدى اللاعب الفقرة التأهيلية برفقة محمود حمدي "الونش" بالركض حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

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