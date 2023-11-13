بطولة إسبانيا: ثنائية ليفاندوفسكي تقود برشلونة لفوز صعب على ألافيس

الرياص - اسماء السيد - برشلونة: سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة حامل اللقب وقاده لفوز صعب على ضيفه ألافيس 2 1 الاحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفك ليفاندوفسكي بهدفيه في الدقيقتين 53 و77، ردا على هدف التقدم من الضيوف عبر مهاجمه الشاب سامو أومورديون (19 عاما) بعد 18 ثانية فقط من صافرة البداية، صيامه عن التهديف الذي استمر منذ 23 أيلول/سبتمبر عندما سجل ايضاً هدفين في الفوز على سلتا فيغو 3 2 في المرحلة السادسة.

مطاردة أتلتيكو مدريد

ورفع برشلونة الذي كان مطالباً بالفوز محلياً للبقاء بمنأى عن مطارده أتلتيكو مدريد الرابع مع 25 نقطة الذي يلعب لاحقا أمام فياريال، رصيده إلى 30 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر مفاجأة هذا الموسم والفائز على رايو فايكانو 2 1 السبت، ونقطتين عن غريمه اللدود ريال مدريد الثاني الفائز على فالنسيا 5 1 في اليوم ذاته.

كما عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد خسارة في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دانييتسك 0 1 في الجولة الرابعة، وقبلها في كلاسيكو اسبانيا أمام ريال 1 2 في المرحلة الحادية عشرة، تخللهما فوزا صعبا ايضاً على ريال سوسييداد 1 0 في المرحلة الماضية.

وادخل تشافي هرنانديس مدرب برشلونة 6 تغييرات مقارنة مع مباراة دانييتسك، ابرزها ابقاء غافي وفيران توريس والبرازيلي رافينيا على مقاعد البدلاء، والزج ببيدري وفيرمين لوبيس ولامين جمال والمهاجم البرتغالي جواو فيليكس بين عدة.

ولم يكد الحكم يطلق صافرة البداية حتى اهتزت شباك النادي الكاتالوني على ارضه بعد 18 ثانية فقط بعدما قُطعت الكرة من الالماني إلكاي غوندوغان لتصل إلى خافيير لوبيس الذي مررها إلى أوكوروديون داخل المنطقة تابعها بتسديدة مرت بين قدمي الحارس الالماني مارك أندري تير شتيغن.

وادرك برشلونة التعادل مع بداية الشوط الثاني بعد لعبة مشتركة بين جمال والفرنسي جول كونديه على الجهة اليمنى، ليمرر الاخير عرضية نحو علامة الجزاء تطاول لها ليفاندوفسكي رأسية في الشباك (53).

وخطف حامل اللقب النقاط الثلاث بعد خطأ من المدافع المغربي عبدالكبير أبكار على البديل توريس ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها ليفاندوفسكي قوية في وسط المرمى خادعا الحارس أنتونيو سيفيرا الذي ارتمى الى اليسار (77).

ويلعب لاحقا إشبيلية أمام ريال بيتيس.