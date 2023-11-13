اخبار الرياضه

صراع هدافي الدوري الإنجليزي يشتعل.. صلاح يطارد هالاند بعد ثنائية برينتفورد

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - حافظ النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، على صدارة هدافي ، بعدما سجل هدفين قاد بهما السيتزنز للتعادل مع بنتيجة 4 - 4 فى المواجهة التي أُجريت مساء اليوم الأحد، ملعب "استامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تمكن نجمنا المصري محمد صلاح، مهاجم فريق الإنجليزي، من تسجيل هدفين في مباراة اليوم ضد برينتفورد

وفيما يلي قائمة الهدافين

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 8 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 6 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 6 أهداف.

دومينيك سولانكي، بورنموث، 6 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا