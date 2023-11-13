صراع هدافي الدوري الإنجليزي يشتعل.. صلاح يطارد هالاند بعد ثنائية برينتفورد

الشارقة - اميمة ياسر - حافظ النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفين قاد بهما السيتزنز للتعادل مع تشيلسي بنتيجة 4 - 4 فى المواجهة التي أُجريت مساء اليوم الأحد، ملعب "استامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تمكن نجمنا المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، من تسجيل هدفين في مباراة اليوم ضد برينتفورد

وفيما يلي قائمة الهدافين

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 8 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 6 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 6 أهداف.

دومينيك سولانكي، بورنموث، 6 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.