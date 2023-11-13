الهلال لا يعرف الخسارة.. والنصر يسقط الفرسان في الحفرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز فريق الهلال موقفه في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين قبل فترة التوقف التي سيشهدها الدوري لخوض غمار التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بإضافة ثلاث نقاط جديدة في بنك رصيده النقطي بالغا النقطة 35 عقب فوزه على فريق التعاون بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 13.

في حين واصل فريق النصر مطاردته للهلال بفوز جديد على فريق الوحدة بثلاثية في موقعة الشرائع، محتلا وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة.

بينما قفز النادي الأهلي للمركز الثالث برصيد 26 نقطة، رغم تفريطه في تقدمه أمام مستضيفه ضمك بهدفين.

فيما عدل فريق الاتحاد مساره بفوز كبير على ضيفه أبها برباعية جاءت بمثابة الرد على البرتغالي نونو سانتو المقال عقب خسارة الفريق الآسيوية من القوة الجوية، شهدت تسجيل الفرنسي كريم بنزيما هاتريك.

الزعيم يلتهم السكري

التهم فريق الهلال ضيفه التعاون بثنائية الصربي ميتروفتش ومحمد كنو في مواجهه اعترف جورجي خيسوس بصعوبتها قبل أن تبدأ، نظير الغيابات التي عاناها الفريق بغياب الثنائي الصربي سافيتش والبرتغالي نيفيز، حيث انتصرت خبرة الزعيم في حسم النتيجة من الكرات الثابتة بعد نجومية المغربي بونو في التصدي للعديد من الكرات العكسية على مرماه.

العالمي يسقط الفرسان في الحفرة

واصل فريق النصر ملاحقة جاره ونده الهلال على صدارة ترتيب دوري روشن بفوز عريض على فريق الوحدة في عقر داره بثلاثية مقابل هدف، مستغلا قوته الهجومية الضاربة بتواجد الثلاثي الأخطر البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تالسكا والسنغالي ساديو ماني.

خليفة يعيد الاتحاد لسكة الانتصارات

نجح المدرب الوطني حسن خليفة في إعادة فريق الاتحاد لطريق الانتصارات عقب إقالة البرتغالي نونو سانتو، برباعية عريضة في شباك أبها، شهدت تسجيل الفرنسي كريم بنزيما لهاتريك، وعودة اللاعب عبدالرحمن العبود في أول مشاركة رسمية هذا الموسم عقب إقالة سانتو الذي كان يرفض عودته.

مارد الجنوب يعطل الأهلي

أفسد فريق ضمك فرحة الأهلاويين رغم تقدمهم بهدفين في شوط المباراة الأول، رافضا الخسارة على أرضه وفارضا التعادل الإيجابي في الرمق الأخير من المواجهة التي فتحت نار الغضب الجماهيري من أنصار النادي الأهلي على مدربهم الألماني ماتياس يايسله مطالبة بإقالته أسوة بالجار الاتحاد.

الخليج يغرق الطائي بثلاثية

اقتنص فريق الخليج نقاط مواجهته لفريق الطائي بثلاثية جاءت بواسطة الثلاثي خالد ناري والبرتغالي فابيو مارتينيز، والمصري محمد شريف في لقاء شهد إشهار بطاقتين حمراوين لكلا الفريقين.

الرائد يداوي جراحه على حساب الشباب

استعاد فريق الرائد نغمة الانتصارات بعد عناء طويل محققا فوزه الثاني هذا الموسم بعد أن أسقط ضيفه الشباب بهدفي مهاجميه كريم البركاوي وتفاريس، في محاوله لإنعاش حظوظه في الابتعاد عن مراكز مذيلة الترتيب.

الأخدود يزيد أوجاع الحزم

سجل فريق الأخدود أول فوزه له هذا الموسم على أرضه وبين جماهيره بنجران عقب تخطيه ضيفه الحزم بهدفين مقابل هدف، جاء أحدهما بكرة ماكرة من مهاجمه الكاميروني توامبا رماها خلف حارس الحزم المتقدم.

السلبية تطغى على مواجهة الفيحاء والاتفاق

طغت السلبية على مواجهة الفيحاء والاتفاق في مواجهة أهدر من خلالها مهاجمو البرتقالي العديد من الفرص بعد أن وقفت العارضة والقائم مع الكوماندوز، بينما خرج الفتح بنقطة ثمينة أمام مستضيفه الرياض بعد طرد مدافعه المغربي مروان سعدان منذ شوط المباراة الأول.

أبرز أحداث الجولة 13