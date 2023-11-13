شكرا لقرائتكم خبر عرض مغرٍ من دوري روشن يعطل تجديد مارتينيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن نادي الاتحاد السعودي مستعد لتقديم عرض رسمي ضخم للظفر بخدمات مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح التقرير أنه رغم دوره البارز في إنتر ميلان، فإن تجديد مارتينيز مع ناديه لم يتم الانتهاء منه بعد، مما يفتح الباب أمام التكهنات حول مستقبله فيما الاتحاد على استعداد لتقديم عرض ضخم لضم اللاعب، بقيمة إجمالية تصل إلى 240 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة، من الممكن أن يغير اهتمام الاتحاد مسيرة مارتينيز الكروية بشكل جذري، وقد يفكر اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، في خوض تجربة اللعب ببطولة دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

وانضم مارتينيز إلى إنتر ميلان في يوليو عام 2018، قادما من رايسينغ كلوب الأرجنتيني، في صفقة كلفت خزينة «النيراتزوري» آنذاك مبلغ 25 مليون يورو، وخلال خمسة مواسم أصبح مهاجم «التانغو» أحد أبرز ركائز الفريق.

وأسهم اللاعب الأرجنتيني خلال الموسم الماضي 2022-23 في بلوغ إنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد، علما أن عقده الحالي مع ناديه ينتهي في يونيو 2026.

وكان مارتينيز قد تلقى عرضًا ضخمًا خلال الميركاتو الصيفي 2023، للعب في دوري روشن السعودي، لكن اللاعب الأرجنتيني فضّل الاستمرار مع إنتر ميلان، ومواصلة اللعب بالقارة الأوروبية.

وخلال الموسم الحالي 2023-24، خاض مارتينيز مع إنتر ميلان 11 مباراة عبر بطولة الدوري الإيطالي، وسجل 12 هدفا، وقدم تمريرتين حاسمتين، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 100 مليون يورو، استنادًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

يذكر أن دوري روشن شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بعد الاستثمارات الضخمة من الأندية السعودية، والتعاقد مع أبرز نجوم الكرة في العالم بمن فيهم نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى النادي العاصمي في نهاية العام الماضي، وكان وصوله بمثابة علامة فارقة؛ إذ أدى توقيعه إلى إبرام سلسلة من الصفقات الضخمة التي لم تكن متوقعة في السوق الصيفية الماضية.