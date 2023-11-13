أمير الشرقية يتسلم شعلة الألعاب السعودية 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، بمقر الإمارة أمس، شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدعم السخي من القيادة للقطاع الرياضي في المملكة، مؤكدا أن الألعاب والمنافسات الرياضية تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية.

وتسلم أمير المنطقة الشرقية شعلة الدورة من هيا السماري، الرحالة والمغامرة السعودية وعداءة السباقات الجبلية، ولاعب ألعاب القوى حسين آل حزام، الذي حقق هذا العام ذهبية بطولة آسيا داخل الصالات، وفضية بطولة آسيا خارج الصالات، وبرونزية دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية.

وكانت مسيرة الشعلة قد تجولت في العديد من المواقع في المنطقة الشرقية على مدار 3 أيام.