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أمير الشرقية يتسلم شعلة الألعاب السعودية 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، بمقر الإمارة أمس، شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدعم السخي من القيادة للقطاع الرياضي في المملكة، مؤكدا أن الألعاب والمنافسات تعكس ما وصلت إليه السعودية من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية.

وتسلم أمير المنطقة الشرقية شعلة الدورة من هيا السماري، الرحالة والمغامرة السعودية وعداءة السباقات الجبلية، ولاعب ألعاب القوى حسين آل حزام، الذي حقق هذا العام ذهبية بطولة آسيا داخل الصالات، وفضية بطولة آسيا خارج الصالات، وبرونزية دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية.

وكانت مسيرة الشعلة قد تجولت في العديد من المواقع في المنطقة الشرقية على مدار 3 أيام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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