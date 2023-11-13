شكرا لقرائتكم خبر أمير الشرقية يتسلم شعلة الألعاب السعودية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدعم السخي من القيادة للقطاع الرياضي في المملكة، مؤكدا أن الألعاب والمنافسات الرياضية تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية.
وتسلم أمير المنطقة الشرقية شعلة الدورة من هيا السماري، الرحالة والمغامرة السعودية وعداءة السباقات الجبلية، ولاعب ألعاب القوى حسين آل حزام، الذي حقق هذا العام ذهبية بطولة آسيا داخل الصالات، وفضية بطولة آسيا خارج الصالات، وبرونزية دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية.
وكانت مسيرة الشعلة قد تجولت في العديد من المواقع في المنطقة الشرقية على مدار 3 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يتسلم شعلة الألعاب السعودية 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.