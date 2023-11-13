شكرا لقرائتكم خبر الرياض ينتزع بطولة تشيسترتون للبولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توّج فريق الرياض للبولو بلقب بطولة تشيسترتون بولو، وذلك بعد فوزه على فريق لندن البريطاني بنتيجة 4 / 2، في المباراة النهائية التي أقيمت في نادي ديزرت بالم للبولو في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد، عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية، والرئيس التنفيذي لاتحاد البولو فيصل بن دويس وعلي البواردي مالك النادي.

وسيطر فريق الرياض السعودي على مجريات المباراة، حيث مثله خالد العمران وريان العجاجي والمحترفان سانتوس ايريارت وجيليرمو لي، وشارك في البطولة 4 فرق من أقوى الفرق العربية والبريطانية، وهي: إنجلترا وتشسترتونز ونورثرن داتا الإماراتي والرياض السعودي.

وتعد بطولة تشيسترتون من أهم بطولات البولو في العالم، وأقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بعد أن كانت تقام في لندن لأكثر من 10 سنوات.