الرياض ينتزع بطولة تشيسترتون للبولو

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وسيطر فريق الرياض السعودي على مجريات المباراة، حيث مثله خالد العمران وريان العجاجي والمحترفان سانتوس ايريارت وجيليرمو لي، وشارك في البطولة 4 فرق من أقوى الفرق العربية والبريطانية، وهي: إنجلترا وتشسترتونز ونورثرن داتا الإماراتي والرياض السعودي.
وتعد بطولة تشيسترتون من أهم بطولات البولو في العالم، وأقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بعد أن كانت تقام في لندن لأكثر من 10 سنوات.
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