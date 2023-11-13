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الرياض ينتزع بطولة تشيسترتون للبولو

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- بواسطة أيمن الوشواش - توّج فريق الرياض للبولو بلقب بطولة تشيسترتون بولو، وذلك بعد فوزه على فريق لندن البريطاني بنتيجة 4 / 2، في المباراة النهائية التي أقيمت في نادي ديزرت بالم للبولو في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد، عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية، والرئيس التنفيذي لاتحاد البولو فيصل بن دويس وعلي البواردي مالك النادي.

وسيطر فريق الرياض السعودي على مجريات المباراة، حيث مثله خالد العمران وريان العجاجي والمحترفان سانتوس ايريارت وجيليرمو لي، وشارك في البطولة 4 فرق من أقوى الفرق العربية والبريطانية، وهي: إنجلترا وتشسترتونز ونورثرن داتا الإماراتي والرياض السعودي.

وتعد بطولة تشيسترتون من أهم بطولات البولو في العالم، وأقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بعد أن كانت تقام في لندن لأكثر من 10 سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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