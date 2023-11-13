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الأخضر يدشن معسكره في الدمام

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- بواسطة أيمن الوشواش - انطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمحافظة الأحساء مساء أمس، تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، استعدادا لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف الأخضر نظيره الباكستاني على ملعب نادي الفتح في الأحساء، الخميس المقبل، فيما يحل ضيفا على الأردن في ملعب عمان الدولي الثلاثاء بعد المقبل.

وكانت حالة من الاستياء انتابت الشارع الرياضي السعودي، بعد المستويات والنتائج الأخيرة التي ظهر بها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الإيطالي روبورتو مانشيني خلال المعسكرين اللذين خضع لهما الأخضر في مدينتي نيوكاسل الإنجليزية، ولاجوس البرتغالية.

ولم يستطع المدرب مانشيني إقناع الجماهير السعودية بأداء الأخضر في المواجهات الـ4 أمام منتخبات (كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي) بعد أن فشل في تحقيق الفوز، إذ خسر 3 مواجهات منها، فيما تعادل في واحدة بهدفين أمام المنتخب النيجيري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2023، التي ستقام في يناير المقبل من 2024.

لقاءات الأخضر تحت قيادة مانشيني:
معسكر نيوكاسل:

  • السعودية 1-3 كوستاريكا.
  • السعودية 0-1 كوريا الجنوبية.
معسكر البرتغال:
  • السعودية 2-2 نيجيريا.
  • السعودية 1-3 مالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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