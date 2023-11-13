الأخضر يدشن معسكره في الدمام

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ويستضيف الأخضر نظيره الباكستاني على ملعب نادي الفتح في الأحساء، الخميس المقبل، فيما يحل ضيفا على الأردن في ملعب عمان الدولي الثلاثاء بعد المقبل.
وكانت حالة من الاستياء انتابت الشارع الرياضي السعودي، بعد المستويات والنتائج الأخيرة التي ظهر بها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الإيطالي روبورتو مانشيني خلال المعسكرين اللذين خضع لهما الأخضر في مدينتي نيوكاسل الإنجليزية، ولاجوس البرتغالية.
ولم يستطع المدرب مانشيني إقناع الجماهير السعودية بأداء الأخضر في المواجهات الـ4 أمام منتخبات (كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي) بعد أن فشل في تحقيق الفوز، إذ خسر 3 مواجهات منها، فيما تعادل في واحدة بهدفين أمام المنتخب النيجيري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2023، التي ستقام في يناير المقبل من 2024.
لقاءات الأخضر تحت قيادة مانشيني:
معسكر نيوكاسل:
- السعودية 1-3 كوستاريكا.
- السعودية 0-1 كوريا الجنوبية.
- السعودية 2-2 نيجيريا.
- السعودية 1-3 مالي.
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