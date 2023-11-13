هاري كين تاريخي مع بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل هاري كين تألقه في الدوري الألماني، حيث قاد فريقه بايرن ميونخ إلى انتصار عريض بالمسابقة على حساب هايدنهايم (4ـ2)، ضمن منافسات الجولة الـ11.

ووقع هاري كين على ثنائية من رباعية بايرن ميونخ في الدقائق (14 و44)، فيما سجل رافائيل جوريرو الهدف الثالث (د72)، و تشوبو موتينج (د85).

وبثنائيته انفرد كين بجدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 17 هدفاً، مستغلا غياب منافسه سيرهو غيراسي مهاجم شتوتجارت (15 هدفا) بسبب الإصابة.

وتجاوز هاري كين بالفعل سجل أفضل هداف في الدوري الألماني الموسم الماضي (2022ـ2023)، وهي جائزة تقاسمها كل من نيكلاس فولكروغ، وكريستوفر نكونكو (16 هدفاً) لكل منهما.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، هاري كين هو أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 17 هدفا في أول 11 مباراة بالموسم.

وسجل هاري كين 21 هدفا، و7 تمريرات حاسمة، في 16 مباراة خاضها بجميع المسابقات، منها 3 هاتريك، و3 ثنائيات.

وفي 16 مباراة بجميع المسابقات، سجل كين في كل مباراة، باستثناء أمام جلادباخ، وفرايبورج، في الدوري، وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، وفي الهزيمة في كأس السوبر الألماني أمام لايبزيج.

ويتصدر رجال توماس توخيل الدوري الألماني برصيد 29 نقطة.