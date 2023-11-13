يوفنتوس يتصدر.. وميلان يتعثر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقّق يوفنتوس فوزا ثمينا على ضيفه كالياري بنتيجة (2-1)، السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ12 من الدوري الإيطالي ، ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب «الكالتشيو» موقتا، بينما أضاع ميلان فوزا في المتناول، بعدما كان متقدما بهدفين، ليقلب عليه مضيفه ليتشي الطاولة ويعادل النتيجة (2-2).

يوفنتوس في الصدارة

وصعد يوفنتوس إلى المركز الأول برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، الذي يواجه فروسينوني، الأحد، ويملك كل الحظوظ لاستعادة الصدارة قبل أسبوع من الموقعة المرتقبة والنارية بينهما.

وكان وراء تسجيل هدفَي «السيدة العجوز» كل من البرازيلي غليسون بريمر في الدقيقة (60)، ودانييلي روغاني في الدقيقة (70)، بينما سجل هدف كالياري ألبيرتو دوسانا في الدقيقة (75)، برأسية صاروخية وهو الهدف الأول في مرمى يوفنتوس، بعد سبع مباريات حافظ فيها على شباكه نظيفة.

وتمكن يوفنتوس من مواصلة تسجيل النتائج الرائعة في الآونة الأخيرة، ليحقق ستة انتصارات في مبارياته السبع الأخيرة، التي لم يذق فيها طعم الخسارة، إضافة إلى خمسة انتصارات متتالية.

تعثر للميلان

أما ميلان فقد أهدر تقدما بهدفين نظيفين في الشوط الأول، عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة (28)، والهولندي تيجاني رايندرز في الدقيقة (35)، لكن ليتشي أدرك التعادل في غضون أربع دقائق، عبر نيكولا سانسوني في الدقيقة (66)، والزامبي لاميك باندا في الدقيقة (70).

هذا التعثر الجديد لميلان، جعله يبتعد أكثر عن صدارة الترتيب التي يحتلها مؤقتا يوفنتوس بفارق ست نقاط، فيما يملك جاره إنتر (28 نقطة) فرصة توسيع الفارق إلى 8 نقاط عن الروسونيري، في حال فوزه على فروزينوني، علمًا أنّ ميلان يحتل المركز الثالث وهو مهدد بخسارته لمصلحة نابولي، الذي يتخلف عنه بنقطتين.

ومن جهته، يحتل ليتشي المركز 14 برصيد 14 نقطة.

ضربة موجعة

كما تعرّض ميلان إلى ضربة موجعة بخسارته لجهود نجمه البرتغالي، رافاييل لياو، الذي خرج من المباراة في الدقيقة العاشرة بسبب إصابة في الفخذ.

وشهدت المباراة أيضا طرد جيرو في الدقائق الأخيرة (90+3)، بعد نيله بطاقتين صفراويين، بسبب اعتراضه على التحكيم.

ووصل ميلان للمباراة الرابعة تواليا، من دون تحقيقه أي فوز في «الكالتشيو»، ليواصل نزيف النقاط والابتعاد عن الصدارة، علمًا أنه خسر في المرحلة السابقة أمام أودينيزي 0-1 في سان سيرو.

وجمع الروسونيري نقطتين فقط من أصل 12 ممكنة في مبارياته الأربعة الأخيرة، ما كلفه فقدان الصدارة التي كانت يتقاسمها مع جاره إنتر، قبل مراحل قليلة والتراجع إلى المركز الثالث.