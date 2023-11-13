شكرا لقرائتكم خبر سانتو آخر الواصلين.. مدربون لم تشفع لهم الألقاب مع أنديتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن المدير الفني البرتغالي نانو سانتو قاد العميد الاتحادي للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، إلا أن تدهور النتائج هذا الموسم وتعثر الفريق في 6 مباريات متتالية من بينها خسارته أمام الفريق الشبابي وفي دوري أبطال آسيا من القوة الجوية العراقية لم تشفع للمدرب البرتغالي بالاستمرار في قيادته للعميد.

وحقق نونو سانتو في المجمل، 36 انتصارا مقابل 10 تعادلات و7 هزائم، خلال 52 مباراة رسمية مع نادي الاتحاد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع «GOAL»، بعض الأسماء التدريبية التي تم إقالتها، في الموسم التالي لتحقيق لقب الدوري المحلي، مع أنديتهم؛ قبل سانتو.

البرتغالي جوسفالدو فيريرا - الزمالك المصري

العجوز البرتغالي البالغ من العمر 77 سنة، كتب التاريخ مع نادي الزمالك المصري في 2015، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الفريق، في مارس من عام 2022.

وبمجرد عودته إلى الزمالك، حقق فيريرا الثنائية المحلية «الدوري والكأس»، متفوقا على غريمه الأهلي، صاحب الأرقام القياسية محليا وقاريا.

وكعادة القلعة البيضاء، لم يتم الصبر على جوسفالدو فيريرا، فبمجرد تذبذب النتائج؛ اتخذ مجلس إدارة النادي، قرارا بإقالته؛ وذلك في الموسم التالي مباشرة.

والعجيب في الأمر، أن العجوز البرتغالي تم إقالته من تدريب الزمالك «مرتين»، في نفس الموسم؛ حيث رحل في يناير 2023، ثم عاد في فبراير، قبل أن يتم الاستغناء عنه مجددا في مارس من نفس العام.

الإسباني إرنيستو فالفيردي - برشلونة الإسباني

عندما يتم ذكر اسم إرنيستو فالفيردي فإن جماهير نادي برشلونة الإسباني، يتذكرون واحدة من أكتر الفترات «المملة»، في تاريخ هذا الكيان الكبير.

فالفيردي البالغ من العمر 59 سنة، تولى القيادة الفنية لنادي برشلونة، في صيف عام 2017؛ خلفا للإسباني لويس إنريكي.

وعلى الرغم من الأداء الممل في عهده؛ إلا أن برشلونة حقق لقبين متتاليين في الدوري الإسباني «2017-2018 و2018-2019»، بالإضافية إلى الكأس والسوبر.

وبمنتصف موسمه الثالث، وعلى الرغم من تصدر الدوري أيضا، أعلن نادي برشلونة، إقالة إرنيستو فالفيردي، من القيادة الفنية للفريق الأول؛ وبالتحديد في يناير من عام 2020.

الروماني رازفان لوشيسكو - الهلال السعودي

واحد من أفضل المدربين في تاريخ نادي الهلال السعودي، حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم، لتحقيق العديد من الإنجازات المحلية والخارجية.

لوشيسكو البالغ من العمر 54 سنة، وقع على عقد تدريب الزعيم الهلالي، في يوليو من عام 2019، قادمًا من نادي باوك سالونيكا اليوناني.

وفي موسمه الأول مع الهلال، حقق رازفان لوشيسكو، الثلاثية التاريخية «الدوري السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين».

لكن مع تذبذب النتائج في الموسم الثاني، اتخذت الإدارة الهلالية، قرارا بإقالة المدير الفني الروماني من منصبه، وبالتحديد في فبراير من عام 2021.

وخلال هذه الفترة تحت قيادة لوشيسكو، انتصر نادي الهلال، في 46 مباراة رسمية مقابل 15 تعادلا و11 هزيمة، في مختلف المسابقات.

الفرنسي كريستوف جالتييه - سان جيرمان الفرنسي

وجد المدير الفني الفرنسي كريستوف جالتييه، نفسه في موسم 2022-2023، يقود كتيبة من النجوم العالميين، في فريق العاصمة باريس سان جيرمان.

وشهد الموسم؛ تواجد الثلاثي «الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والساحر البرازيلي نيمار جونيور، والهداف الفرنسي كيليان مبابي»، مع الفريق الباريسي.

وعلى الرغم من كل هذه الأسماء التاريخية؛ إلا أن موسم العملاق الفرنسي، كان مخيبا للآمال؛ حيث اكتفى بلقبي الدوري والسوبر المحليين.

الإدارة الباريسية لم تتحمل الفشل الأوروبي، بالإضافة إلى خسارة لقبي الكأس في فرنسا؛ لتفسخ عقد كريستوف جالتييه، في صيف العام الحالي، أي حتى قبل انطلاق موسمه الثاني.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي - بايرن ميونخ الألماني

لا شك أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أحد أعظم المديرين الفنيين في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم؛ إلا أنه عانى من الإقالات أيضًا، خلال مسيرته التدريبية.

إحدى الإقالات التي تعرض لها أنشيلوتي، كانت مع العملاق الألماني بايرن ميونخ، والذي تولى قيادته بشكل رسمي، في صيف عام 2016.

أنشيلوتي توج في موسمه الأول مع البافاري، بلقبي الدوري الألماني وكأس السوبر المحلي؛ ولكنه فشل على المستوى الأوروبي.

ومع بداية موسمه الثاني، تعرض بايرن ميونخ، لهزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (0-3)، في دوري أبطال أوروبا؛ ليتم اتخاذ قرار بإقالة المدرب الإيطالي، رسميا.

السويسري ريني فايلر - الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري، في أغسطس من عام 2019، التعاقد مع المدير الفني السويسري ريني فايلر؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

فايلر قاد «الشياطين الحمر»؛ للتتويج بثنائية الدوري المصري الممتاز وكأس السوبر المحلي، في موسم 2019-2020، مع تقديم كرة قدم أمتعت الكثيرين.

وعلى ما يبدو أن الإدارة الأهلاوية، لم تحتمل الفشل القاري، تحت قيادة المدير الفني السويسري؛ لتقرر إقالته من منصبه رسميا، في أكتوبر 2020.

وفاز الأهلي مع فايلر، في 34 مباراة من أصل 44 في مختلف المسابقات، مقابل 7 تعادلات و3 هزائم فقط.

البرتغالي جوزيه مورينيو - تشيلسي الإنجليزي

الخبير البرتغالي الملقب بـ«السبيشل ون»، درب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، في ولايتين «2004 : 2007» و«2013 : 2015».

وبعد الإنجازات الكبرى في الولاية الأولى.. عاد مورينيو وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2014-2015، وذلك في فترته الثانية مع تشيلسي.

وفي الموسم التالي مباشرة لتحقيقه لقب الدوري، قرر مجلس إدارة العملاق الإنجليزي، «إقالة» المدير الفني البرتغالي؛ ما أثار غضب قطاع كبير من الجماهير.

تشيلسي برر قراره في ذلك الوقت، بأنه يعود إلى خلافات جوزيه مورينيو مع اللاعبين، في غرفة الملابس، نافيا أن تكون الأسباب فنية.