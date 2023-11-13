الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة إيقاف القيد

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه نادي الزمالك أزمة في حل مشكلة إيقاف القيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الظروف المادية الصعبة.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "على الرغم من رفع الحجز من الأرصدة إلا أنه الحسابات خاوية، وبالتالي يعكف مجلس الإدارة على حل الأزمة بكل الطرق".

وأضاف أمير هشام: "الأولوية لدى المجلس في الوقت الحالي، هي صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال أسبوعين بالإضافة إلى حل أزمة القيد".

واختتم: "عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، تواصل مع سبورتنج لشبونة وخالد بوطيب لاعب الفريق السابق وغيرهم من اللاعبين أصحاب المستحقات لدى النادي، من أجل تسوية الأمور وتقسيط الغرامات الموقعة على النادي".