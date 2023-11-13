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الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة إيقاف القيد

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه نادي الزمالك أزمة في حل مشكلة إيقاف القيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الظروف المادية الصعبة.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "على الرغم من رفع الحجز من الأرصدة إلا أنه الحسابات خاوية، وبالتالي يعكف مجلس الإدارة على حل الأزمة بكل الطرق".

وأضاف أمير هشام: "الأولوية لدى المجلس في الوقت الحالي، هي صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال أسبوعين بالإضافة إلى حل أزمة القيد".

واختتم: "عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، تواصل مع سبورتنج لشبونة وخالد بوطيب لاعب الفريق السابق وغيرهم من اللاعبين أصحاب المستحقات لدى النادي، من أجل تسوية الأمور وتقسيط الغرامات الموقعة على النادي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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