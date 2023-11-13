عامر حسين: انضمام فتوح وصبحي للمنتخب رؤية فنية لفيتوريا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن رأيه في انضمام ثنائي الزمالك أحمد فتوح، والحارس محمد صبحي لقائمة المنتخب الوطني الأول لمواجهة جيبوتي وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، وجهة نظر فنية من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN" :

" البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، هو صاحب القرار في ضم أي لاعب لمعسكر الفراعنة، وهو يعلم تمامًا أزمة الثنائي مع نادي الزمالك قبل مباراة زد بالدوري الممتاز وخروجهم من معسكر الفريق بناءً على قرار مدير الكرة بالأبيض عبد الواحد السيد، وأرى أن هذا الأمر وجهة نظر فنية وليس من حق أحد التدخل في عمله".

وعلَقَ عضو اتحاد الكرة على اختيار وائل رياض "شيتوس" مديراً فنياً للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا، قائلاً:

" وائل رياض مدرب مميز وكان له دوراً بارزًأ مع المنتخب الأوليمبي مع البرازيلي روجيرو ميكالي، وهناك حالة من التفاؤل بهذا الجيل الجديد فهو نواة للمنتخب الأول في المستقبل، ولدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني لتقديم أفضل آداء ممكن في دورة شمال إفريقيا والمقرر إقامتها في تونس".