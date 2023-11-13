حسن مصطفى: موديست لا يصلح للأهلي والدبيس أفضل بديل لمعلول

ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق على آداء الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأحمر خلال مباراة الجونة بالأمس المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب خالد بشارة بالبحر الأحمر.

وقال حسن مصطفى في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN" :

" آداء الفرنسي أنتوني موديست مع النادي الأهلي لا يرتقي لارتداءه القميص الأحمر، ولم يقدم المنتظر حتى الآن رغم تسجيله هدفين أمام إنبي بكأس مصر، وأمام الجونة بالأمس في الدوري الممتاز، لكنه بعيد تماماً وغير جاهز بدنياً ، ولا أعلم من صاحب فكرة التعاقد معه، خاصًة أن مدة تعاقده موسم وحيد فقط".

وأضاف: " الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع ظهير أيسر في الفترة المقبلة، في ظل وجود كريم الدبيس، فهو لاعب مميز للغاية وأفضل بديل للدولي التونسي علي معلول، وأتمنى حصوله على الفرصة في المباريات المقبلة، وعدم إشراك خالد عبد الفتاح في هذا المركز، وعودته للجبهة اليمنى أو قلب الدفاع كما كان في الموسم الماضي قبل الإصابة".