يواجه يوفنتوس.. موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة بعد الفوز على فروزينوني

حقق فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم، الفوز على نظيره فروزينوني، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي، مساء الأحد، بهدفين مقابل لا شيء.

وسجل ثنائية فوز فريق إنتر ميلان في شباك فروزينوني، فيديريكو ديماركو، في الدقيقة 43 من صناعة هنريك مختيريان، وهاكان تشالهان أوغلو، في الدقيقة 48 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 31 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد فروزينوني، عند 15 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر.

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ويحل فريق إنتر ميلان ضيفًا على نظيره يوفنتوس، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس ضد يوفنتوس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علمًا بأن اليوفي يدخل اللقاء محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة.