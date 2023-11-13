جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 13.. جيرونا يواصل الصدارة

يستعرض لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، بعد نهاية الجولة الثالثة عشر.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني، مساء الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري.

وشهدت الجولة الثالثة عشر، انتصار فريق جيرونا على حساب نظيره رايو فاليكانو بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليواصل صدارته للدوري الإسباني.

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وحقق ريال مدريد الفوز على حساب نظيره فالنسيا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما انتصر برشلونة على ألافيس بهدفين لهدف.

ونجح أتلتيكو مدريد في قلب الطاولة على نظيره فياريال بتحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 13

ويحتل جيرونا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، يليه ريال مدريد في الوصافة برصيد 31 نقطة.

1- جيرونا 34 نقطة

2- ريال مدريد 31 نقطة.

3- برشلونة 30 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة.

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة.

6- ريال سوسيداد 22 نقطة.

7- ريال بيتيس 21 نقطة.

8- لاس بالماس 18 نقطة.

9- فالنسيا 18 نقطة

10- رايو فاليكانو 18 نقطة.

11- خيتافي 16 نقطة.

12- أوساسونا 14 نقطة.

13- إشبيلية 12 نقطة

14- فياريال 12 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة.

16- قادش 10 نقاط.

17- ريال مايوركا 9 نقاط.

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط.

20- ألميريا 3 نقاط.