معتمد جمال يتحدث عن مواجهة أبو سيلم ومطالبه من إدارة الزمالك

تحدث معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عن مباراة أبو سليم المقبلة في افتتاح مجموعات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره أبو سليم في افتتاح مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر.

وقال جمال فى تصريحات تليفزيونية: “مباراة ابو سليم المقبلة صعبة، مشيرًا إلى أنه ليس لديه معلومات كافية عن الفريق الليبي حتى الآن”.

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وتابع: “سنعمل على علاج المشاكل الدفاعية في فريق الزمالك، ونأمل في شفاء المصابين خلال الفترة المقبلة من خلال الجهاز الطبي الذى يعمل بكل جهد”.

وواصل: ” ليس لدي أي طلبات من مجلس إدارة الزمالك، فأنا ابن نادي وشرف لي العمل داخله، وخدمة القلعة البيضاء، و لن نبخل بأي نقطة عرق من أجل عودته لمكانته الطبيعية”.