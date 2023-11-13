أسطورة الاتحاد السعودي يعلن موعد مباراة اعتزاله

أعلن محمد نور، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي السابق، عن موعد حفل اعتزاله بشكل رسمي.

وأوضح محمد نور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة السعودية، أنه سوف يتم إقامة حفل اعتزاله في شهر يناير القادم.

وكان محمد نور قد أعلن اعتزاله بشكل رسمي لعب كرة القدم، في عام 2020، عندما كان لاعبًا لنادي الاتحاد السعودي.

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وجاء اعتزال أسطورة نادي الاتحاد السعودي، بعد أن تم إصدار قرار بإيقافه عن اللعب في عام 2016، ليقرر الاعتزال في عام 2020.

وخاض محمد نور في مسيرته الكروية مع ناديي الاتحاد والنصر في جميع المسابقات 312 مباراة، وسجل خلالهم 89 هدف، وصنع 72 هدف آخرين.

وحصد محمد نور في مسيرته الكروية 13 لقب مع ناديي الاتحاد والنصر، حيث توج مع العالمي بـلقبي كأس ولي العهد والدوري السعودي، بينما حصد مع العميد 11 لقب من بينهم 2 دوري أبطال آسيا.