يستعرض لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024، بعد نهاية الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.

وانتهت منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024، مساء الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري.

وشهدت الجولة الثانية عشر انتصار فريق إنتر ميلان على حساب فروزينوني، بنتيجة هدفين دون مقابل، وتعادل روما مع لاتسيو بدون أهداف.

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وسقط نابولي بطل الدوري الإيطالي، أمام نظيره إمبولي بنتيجة هدف وحيد، وانتصر يوفنتوس على كالياري بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتعادل ميلان مع ليتشي بهدفين لمثله.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 12

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، فيما يقع يوفنتوس في الوصافة برصيد 29 نقطة.

ويقع ميلان في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، ونابولي رابعًا بـ21 نقطة.

1- إنتر ميلان، 31 نقطة.

2- يوفنتوس، 29 نقطة.

3- ميلان، 23 نقطة.

4- نابولي 21 نقطة.

5- أتالانتا 20 نقطة.

6- فيورنتينا 20 نقطة.

7- روما 18 نقطة.

8- بولونيا 18 نقطة.

9- مونزا 17 نقطة.

10- لاتسيو 17.

11- تورينو 16 نقطة.

12- فروزينوني 15 نقطة.

13- جنوى 14 نقطة.

14- ليتشي 14 نقطة.

15- ساسولو 12 نقطة.

16- أودينيزي 11 نقطة.

17- إمبولي 10 نقاط.

18- كالياري 9 نقاط.

19- هيلاس فيرونا 8 نقاط.

20- ساليرنيتانا 5 نقاط.