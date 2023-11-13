إحصائية مميزة لـ محمد صلاح ونونيز مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

حقق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إحصائية مميزة رفقة زميله داروين نونيز، في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد الهدف المشترك بينهم في مباراة برينتفورد.

وكشفت شبكة “أوبتا” للأرقام، عن اشتراك محمد صلاح مع داروين نونيز، في إحصائية مميزة، في الأكثر صناعة في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفين في الفوز الذي حققه فريق ليفربول ضد برينتفورد، اليوم الأحد، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الأول في شباك برينتفورد، بعدما استقبل تمريرة رائعة من داروين نونيز.

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ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 10، بفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند المتصدر.

وبحسب شبكة “أوبتا”، فإن محمد صلاح وداروين نونيز هما الثنائي الأكثر صناعة للفرص فيما بينهما (19).

وتابعت:”وصنع كل منهما للآخر أكبر عدد من المرات (5) في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم”.

وأوضحت الشبكة، أن محمد صنع 13 فرصة وتمريرة حاسمة واحدة، فيما قام نونيز، بصناعة 6 فرص وأربع تمريرات حاسمة.