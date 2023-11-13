"رجولة".. أيمن أشرف ينشر صورة مع أولاده دعما لفلسطين والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك أيمن أشرف لاعب نادي البنك الأهلي الحالي، والأهلي سابقا، صورة ظهر فيها رفقة نجله وابنته، حاملين أعلام فلسطين ورافعين أصابع النصر، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والتغريدات "تويتر".

تفاعل جمهور أيمن أشرف مع الصورة، وعلق أحدهم: "ياخي بحبك في الله"، وعلق آخر:" راجل والله"، وأضاف آخر تعليقا: "طول عمرك رجولة".

يذكر أن أيمن أشرف انتقل من النادي الأهلي لنادي البنك الأهلي، في يوليو الماضي.

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