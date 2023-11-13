مفاجأة تهدد انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن انضمام عمر كمال عبدالواحد نجم فريق مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي.

وينتهي عقد عمر كمال عبدالواحد مع نادي مودرن فيوتشر بنهاية 2024،، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في الانتقالات الشتوية القادمة، والرحيل بشكل مباشر ورسمي نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، على راديو "أون سبورت"، إن الأهلي لديه رغبة قوية لضم عمر كمال عبدالواحد الفترة القادمة، لكنه لم يتفاوض مع نادي فيوتشر، وفي المقابل عمر كمال عبد الواحد طلب من إدارة النادي الأهلي، تقديم عرض رسمي لفريق مودرن فيوتشر حتى يستفيد النادي ماديًا.

وأوضح شوبير"، أن اللاعب ليس لديه مانع في الرحيل لكنه يريد الاستفادة من بيعه فى يناير قبل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم ورحيله بشكل مجاني عن الفريق.

وأكمل: "عمر كمال بيقول يا جماعة لازم تتفاوضوا مع فيوتشر لانهم ليهم فضل عليا وقدمولي الكثير الفترة الماضية، وفيوتشر في نفس الوقت منفتح لبيع عمر كمال وبدأ يجهز عرض ".

وأشار إلى أن نادي فيوتشر ليس ممانعًا في بيع ورحيل عمر كمال عبدالواحد والمسئولين بدأوا في تجهيز عرض جيد في الانتقالات الشتوية القادمة.

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