كلوب يتغنى بـ صلاح بعد وصوله للهدف رقم 200 في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بأداء وتألق الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز، عقب الفوز على فريق برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على نظيره برينتفورد، بنتيجة 3/0، في إطار مواجهات الجولة الثانية عشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب "أنفيلد".

وعن وصوله للهدف رقم 200 في الدوري الإنجليزي وصف الألماني يورجن كلوب، محمد صلاح بالاستثنائي، وقدم مباراة كبيرة أمام خصم قوي مثل فريق برينتفورد.

وأضاف أن صلاح يحاصر دائمًا من لاعبي الخصم لكنه يستطيع الحفاظ على الكرة، لافتًا إلى أن صلاح في الهدف الأول كان هادئًا تمامًا كان ليس لدي شك أنه سيسجل الكرة في هذا الموقف لأنه لاعب متميز.

وأكد أن الفريق قدم مباراة ورد فعل كبير، يجب علينا مواصلة القتال لتحقيق اللقب والفوز بأصعب دوري في العالم وهو الدوري الإنجليزي.

وانتقد كلوب موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة، قائلًا: "كيف تضعون مباراة السيتي في هذا التوقيت 2:30 عصرًا؟، من فعل ذلك لا يشعرون بأهمية كرة القدم.

وأشار إلى أنه في الفترة الحالية لا يفكر في مباراة مانشستر سيتي، لكن لاعبي الفريق يحتاجون إلى التعافي والاستشفاء، وآمل أن يحصلوا على ذلك قبل المباريات مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، ثم التفكير في مباراة مانشستر سيتي.

وجاء صلاح في المركز الثاني في جدول هدافين الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، خلف ايرلينج هالاند المتصدر برصيد 13 هدفًا.

اقرأ أيضًا:

"حتى ستيرلينج عملها".. البلوشي يكشف صفة غريبة بين لاعبي تشيلسي (فيديو)

جوارديولا يحقق أغرب رقم في تاريخه مع مانشستر سيتي

لاعبان سابقان لمانشستر سيتي يسجلان في مرماه