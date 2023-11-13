مع اقتراب انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قدم عمر كمال مع الأندية حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، عبر برنامجه الإذاعي على قناة أون سبورت إف إم، مشيرا إلى أن النادي الأهلي يهتم باللاعب.

انتقال عمرو كمال عبد الواحد إلى الأهلي

قال شوبير إن الأهلي مهتم بضم عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات المقبلة، إلا أن اللاعب طلب من إدارة الأهلي تقديم عرض رسمي إلى فيوتشر للاستفادة منه.

كما أكد شوبير أن مودرن فيوتشر متمسك بعمر كمال عبد الواحد، ويجهز عرضا جديدا للاعب خلال الفترة المقبلة، وفي حال فشل تمديد عقد اللاعب يرحب الأول ببيعه في يناير قبل انتهاء عقده، بدلا من رحيله بشكل مجاني.

انتهاء عقد عمر كمال عبد الواحد

ينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع في شهر يناير المقبل لأي نادي، دون الحاجة إلى الرجوع لناديه.

أرقام عمر كمال عبد الواحد الموسم الحالي

شارك عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر في 7 مباريات ببطولتي الدوري المصري و الكونفدرالية الأفريقية، خلال الموسم الحالي.

سجل كمال عبد الواحد 3 أهداف خلال 7 مباريات، هدفين خلال 5 مباريات من الدوري المصري، هدف خلال مباراتين في الكونفدرالية الإفريقية.

عمر كمال عبد الواحد والزمالك

انتقل عمر كمال عبد الواحد من المصري البورسعيدي إلى الزمالك، في أغسطس 2021، إلا أنه لم يلعب معه بسبب فشل الأبيض في تسجيل اللاعب بسبب إيقاف القيد.

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