الخليج 365 يكشف تفاصيل لقاء أمير مرتضى وأوسوريو.. من رتب اللقاء؟ (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع تفاصيل لقاء أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك سابقا، والكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أوسوريو تربطه علاقة جيدة بأمير مرتضى خاصة وأنه تولى تدريب نادي الزمالك في عهده".

وأضاف المصدر: "الجلسة بين الطرفين جاءت بترتيب من محمد حبشي وكيل اللاعب، حيث طلب أمير مرتضى تحية اللاعب قبل مغادرته مصر خلال الأيام القليلة المقبلة"

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إقالة الكولومبي خوان أوسوريو من تدريب الفريق الأبيض وتولي معتمد جمال القيادة بدلا منه بشكل مؤقت.

اقرأ أيضا:

‏

"قبل بيعهما".. موعد إعلان العقوبة النهائي على فتوح وثنائي الزمالك



"حتى ستيرلينج عملها".. البلوشي يكشف صفة غريبة بين لاعبي تشيلسي (فيديو)

عقود 7 لاعبين على رأسهم فتوح وثنائي بيراميدز.. تفاصيل اجتماع الأهلي خلال ساعات