"كولر في غيبوبة والبطولات بتدمر نفسية اللاعب".. خيري رمضان يعلق على أداء الاهلي مؤخرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن الجميع كان يراهن على النادي الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي لكنه خذل الجميع في هذه البطولة، قائلا: فريق الأهلي يسير من سيء إلى أسوء منذ مباراة السوبر الأفريقي وهزيمته من اتحاد العاصمة الجزائري.

وأضاف "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كولر مدرب النادي الأهلي في "غيبوبة"، والكرة في النادي الأهلي الآن تحتاج إلى وقفة، حيث أن كولر يفقد تركيزه ويصنع عشوائيات تذكر الجميع بما فعله موسيماني، متابعًا: "بطولات الأهلي بتجنن المدربين وتبوظ الفرقة وتدمر نفسية اللعيب.. مفيش لاعب عنده ثقة في نفسه بسبب كولر".

وتابع: فريق صن داونز فاز على الوداد المغربي بهدفين مقابل لا شئ بطريقة لعب شمال افريقيا والمباراة لم تكن جيدة بشكل كبير، حيث إن صن دونز كان يمتلك القدرة على قتل الوقت طوال المباراة، مؤكدا أن الوداد المغربي تعرض للظلم من الحكم بسبب قتل الوقت.