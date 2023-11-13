ناقد رياضي: أحمد فتوح انضم لمنتخب مصر "بالزيطة والهيصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الناقد الرياضي هيثم نبيل، على انضمام أحمد فتوح رغم مشكلته مع النادي الزمالك، قائلا: "فتوح انضم للمنتخب بالزيطة والهيصة، وفتوح ليس بهذه القيمة الذي يدفع له أي نادي 30 مليون جنيه في العام، وانضمامه لمنتخب مصر تكريم له رغم تعامله مع نادي الزمالك".

وأوضح "نبيل"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أحمد فتوح لم يصنع أي شيء إلى الآن مع نادي الزمالك أو منتخب مصر، مشيرا إلى أن أحمد فتوح لم يقدم أي مردود يسمح له بفرض شروط على نادي الزمالك.

وتابع: اؤيد نادي الزمالك في طرح أحمد فتوح للبيع، مؤكدًا أن القرارات التي اتخذها نادي الزمالك ضد أحمد فتوح تتناسب مع الفعل، وتابع: "الأندية تبحث عن مصلحتها في الصفقات بدون النظر لأي شعارات.