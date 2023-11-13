من هو فرانكو فودا المرشح لتدريب الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ارتبط اسم نادي الزمالك بعدة مديرين فنيين خلال الفترة الماضية، عقب رحيل خوان كارلوس أوسوريو بقرار من رئيس النادي حسين لبيب، من هؤلاء المدربين الألماني فرانكو فودا.

اعتزل فرانكو فودا لعب كرة القدم عام 2001 وبعد عام اتجه إلى التدريب كمساعد مدير فني في نادي شتورم جراتش الألماني، وبعد مرور شهرين تولى القيادة الفنية.

ويبلغ فرانكو من العمر 57 عاما (أبريل 1966)، ولد في مدينة ماينز الألمانية، كما شارك مع منتخبي الشباب والأول في ألمانيا.

فيما يخص المحطة التدريبة لفودا، يعد منتخب النمسا أبرز محطات المدير الفني المرشح للزمالك، إذ تولى تدريبه عام 2017 وحتى 2022، خاض خلال هذه الفترة 48 مباراة، فاز في 27، خسر في 15، تعادل في 6 مباريات.

وكان التأهل إلى دور الـ 16 من أمم أوروبا 2020 مع منتخب النمسا أبرز إنجازاته.

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