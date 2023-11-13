مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



تشهد فترة التوقف الدولي، إقامة بعض المباريات في المسابقات الدولية وفي قارة أمريكا الشمالية.

وتشهد غدًا 4 مباريات في كأس العالم تحت سن 17 عاما والتي تستضيفها إندونيسيا بمشاركة 24 منتخبًا، والمذاعة على فضائيات بين سبورتس، وبين سبورتس HD5.

منتخب البرازيل هو حامل لقب نسخة 2019 التي أقيمت على أرضه، كما أن المغرب هو المنتخب العربي الوحيد المشارك في هذه البطولة.



كأس العالم للشباب تحت 17 سنة

المغرب ضد الإكوادور في الساعة الحادية عشر صباحا

اسبانيا ضد مالي الساعة الحادية عشر صباحًا

أوزبكستان ضد كندا في الساعة الثانية ظهرًا

أندونيسيا ضد بنما في تمام الساعة الثانية ظهرًا



الدوري المسكيكي

كروز أزول ضد بوبيلا في الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل

ليون ضد خوارير في الرابعة فجرًا



الدوري الأمريكي

كولومبوس كرو ضد اتلانتا يونايتد في الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل