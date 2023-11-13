مؤسسة تمنح زيزو جائزة أفضل لاعب في مصر لعام 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على تكريم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بإهدائه درع المؤسسة، بمناسبة فوزهم في الانتخابات الأخيرة وتولي قيادة القلعة البيضاء لأربع سنوات مقبلة.

وجاء ذلك على هامش تواجد أعضاء المجلس في حفل الأوسكار رقم 61 لجريدة المساء، وجريدة الكورة والملاعب.

وقامت المؤسسة بتسليم حسين لبيب رئيس النادي ، والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس دروعاً خاصة.

وفي المقابل اختارت أيضا المؤسسة أحمد سيد "زيزو" نجم فريق الزمالك كأفضل لاعب في مصر لعام 2023.