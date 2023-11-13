شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراليون: أستعد لمباراة مصر منذ شهر.. وصلاح والشناوى أخطر لاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون أن الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، هما الأخطر بين صفوف منتخب الفراعنة.
وقال كريم، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "أستعد للتصفيات منذ شهر وأعرف الكرة المصرية وأتابعها".
وأضاف: "سنخوض المباراة في ليبيريا بسبب شروط الكاف والتي لم تنطبق علينا، اللعب خارج ملعبنا لن يدعمنا أمام مصر".
وأوضح المدير الفني لمنتخب سيراليون: "الجميع في المجموعة لديه الفرص في التأهل ومتفائل بفرص سيراليون، واستعددنا جيدا ومتفائل بحظوظنا".
ويستعد منتخب مصر، لبداية مشواره فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن قارة أفريقيا، بمواجهة جيبوتي، ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من: بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.
يستهل المنتخب الوطني الأول مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026) بمواجهة جيبوتي، فى السادسة مساء الخميس المقبل 16 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.
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