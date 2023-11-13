شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراليون: أستعد لمباراة مصر منذ شهر.. وصلاح والشناوى أخطر لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون أن الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، هما الأخطر بين صفوف منتخب الفراعنة.

وقال كريم، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "أستعد للتصفيات منذ شهر وأعرف الكرة المصرية وأتابعها".

وأضاف: "سنخوض المباراة في ليبيريا بسبب شروط الكاف والتي لم تنطبق علينا، اللعب خارج ملعبنا لن يدعمنا أمام مصر".

وأوضح المدير الفني لمنتخب سيراليون: "الجميع في المجموعة لديه الفرص في التأهل ومتفائل بفرص سيراليون، واستعددنا جيدا ومتفائل بحظوظنا".