شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فيوتشر: نعيش زمن الأرقام غير الحقيقية بالانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن ناديه نجح في الدخول وسط الأندية الكبيرة، وفي الفترة الأخيرة حدث تراجع في مستوى بعض اللاعبين.

وقال دعبس، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "فريق فيوتشر ملىء بالنجوم، ووجود لاعب أو غيابه ليس هو المشكلة، والمدرب بيده أن يغير شكل الفريق، ونجحنا في إنشاء نظام إداري محترم، ونعمل على إنشار مقر للنادي في الوقت الحالي".

وأضاف: "هناك حالة استقرار مالي داخل النادي وأيضا استقرار مالي وإداري، وهناك شعور أكبر بالانتماء لدى النادي".

وعن مفاوضات الأهلي بشأن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، قال: "التفاوض لدينا مفتوح، ومع الأهلي له "دلال" أكثر من أي ناد آخر، مع الحفاظ على مصلحة فيوتشر ومصلحة اللاعب ، ولا ننسى عند صعود فيوتشر كان الأهلي واقفا بجواره، كما أن فيوتشر استطاع أن يحسن من مستوى اللاعبين كثيرا خاصة الذين انضموا له، وعلى رأي المثال كريم نيدفيد والذي عاد للمشاركة الأساسية مع الأهلي في المباراة الأخيرة للفريق الأحمر".

وتابع: "عبد المنعم عندما احتاج له الأهلي تم الترحيب برغبتهم ولم يتأخر عن تلبية رغبته".

واستطرد: "نعيش في زمن الأرقام غير الحقيقية، على رأي المثال دخول الأندية في صراع على لاعب بعينه، ونحتاج وجود ميثاق شرف بين الأندية وقوانين كما موجود في كل دول العالم بخصوص انتقالات اللاعبين وشراء وبيع الآخرين، ليس منطقي أن أندية تشتري لاعبين بالملايين وأخرى غير قادرة على شراء لاعبين".

واختتم وليد دعبس تصريحاته قائلا: "الأندية الشعبية يجب ألا تظل في المعاناة كثيرة، ويجب أن يكون هناك استثمار بالأسس الحديثة".