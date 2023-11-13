شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: مجلس الزمالك الحالى يعمل فى ظروف صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس الإدارة الحالي من أبناء القلعة البيضاء، مشددا على أن الزمالك كان يعاني على جميع المستويات خلال السنوات الماضية.

وقال طولان، فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "المجلس الحالي يعمل فى ظل ظروف صعبة ولكنهم من أبناء النادي ويعشقون القلعة البيضاء والمرحلة المقبلة ستكون الأفضل على كل المستويات وأتمنى لهم التوفيق".

وأكد نجم نادي الزمالك السابق، أن العمل المؤسسي هو أهم ما يميز مجلس الإدارة الحالي، مشددا على أن كل عضو له اختصاصات.

وقال طولان: "الزمالك كان يفتقد عدة أمور، أهمها أن يكون لدى النادي متحدث رسمي، وهو الأمر الذى حدث فى عهد المجلس الحالي، والنادي تعطل على المستوى الإداري خلال الفترة الماضية".