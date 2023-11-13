شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات دورى المحترفين اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم الإثنين في بطولة دوري المحترفين هذا الموسم.

وتستكمل اليوم مباريات الجولة الثامنة لدورى المحترفين بـ8 مباريات غاية فى القوة والندية، بعدما دخلت المسابقة مرحلة الجد وأصبح لكل نقطة حسابها، سواء فى صراع القمة أو القاع، خاصة أن هناك العديد من الفرق تصارع من أجل احتلال صدارة الدورى أو الوصيف من أجل الصعود لدورى الأضواء والشهرة.

وجاءت أطقم الحكام كالتالي: